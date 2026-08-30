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30 августа, 21:54

Экономика

Песков заявил, что Россия признательна Белоруссии за поставки бензина

Фото: kremlin.ru

Россия благодарна Белоруссии за поставки топлива с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что поставки топлива идут на максимуме. Белоруссия "очень чутко" реагирует на растущие потребности России, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее СМИ писали, что Павлодарский и Атырауский НПЗ в Казахстане могли поставить в Россию по 17,5 тысячи тонн бензина АИ-92, однако они не воспользовались соответствующими квотами, выданными Минэнерго республики. Причиной такого решения могли стать риск попадания под санкции Евросоюза и сложности с оплатой через российские банки.

Единственный завод, который согласился поставлять топливо в Россию, стал НПЗ "Конденсат". В июле он отправил в РФ девять тысяч тонн бензина.

ФАС возбудила 45 дел против участников топливного рынка с начала года

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