Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 17:21

Политика

Посол Гармонин заявил о нарастании антироссийской активности в Швейцарии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Швейцарские власти усиливают враждебную риторику в отношении России и все активнее вовлекаются в военную деятельность НАТО. Об этом ТАСС заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

По словам дипломата, в конфедерации наблюдается "нарастание антироссийской активности местных властей". Он пояснил, что Берн поддерживает линию коллективного Запада на продолжение конфронтации с Москвой и подогревает антироссийские настроения среди населения.

В качестве примера посол привел июньский доклад швейцарской разведслужбы, в котором РФ названа "главнейшей угрозой" для конфедерации. Новым подтверждением такой политики стало решение правительства присоединиться к дополнительным мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против РФ, подчеркнул собеседник агентства.

При этом ранее власти Швейцарии не увидели правовых оснований для изъятия замороженных российских активов. Представитель государственного секретариата страны по экономике Фабиан Майенфиш уточнил, что в данный момент в государстве нет юридических механизмов для конфискации частных активов, полученных законным путем, а также активов Центробанка РФ.

Читайте также


политика

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика