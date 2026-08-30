Посол Гармонин заявил о нарастании антироссийской активности в Швейцарии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Швейцарские власти усиливают враждебную риторику в отношении России и все активнее вовлекаются в военную деятельность НАТО. Об этом ТАСС заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

По словам дипломата, в конфедерации наблюдается "нарастание антироссийской активности местных властей". Он пояснил, что Берн поддерживает линию коллективного Запада на продолжение конфронтации с Москвой и подогревает антироссийские настроения среди населения.

В качестве примера посол привел июньский доклад швейцарской разведслужбы, в котором РФ названа "главнейшей угрозой" для конфедерации. Новым подтверждением такой политики стало решение правительства присоединиться к дополнительным мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против РФ, подчеркнул собеседник агентства.

При этом ранее власти Швейцарии не увидели правовых оснований для изъятия замороженных российских активов. Представитель государственного секретариата страны по экономике Фабиан Майенфиш уточнил, что в данный момент в государстве нет юридических механизмов для конфискации частных активов, полученных законным путем, а также активов Центробанка РФ.