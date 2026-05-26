26 мая, 09:24

Депутат Болгарии Георгиев: в парламенте обсуждаются предложения о снятии санкций с РФ

В парламенте Болгарии предложили снять санкции с России

В болгарском парламенте обсуждаются предложения о снятии всех санкций с России. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев.

По его словам, российские компании должны заняться вопросом замены двигателей самолетов МиГ-29, которые есть в Болгарии.

"Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы", – сказал Георгиев.

Он также добавил, что первые встречи нового премьер-министра Румена Радева были направлены на укрепление сотрудничества с евроатлантическими партнерами, в частности с германским. При этом, отметил он, у новых властей нет ярко выраженной антироссийской риторики.

"Это абсолютно то же самое, что и при предыдущих правительствах. Это спектакль. Мы видим, что, что бы ни говорил новый премьер-министр, его действия не отличаются от действий предшественников. Ничего не изменилось", – заключил депутат.

Политолог Юрий Самонкин ранее спрогнозировал улучшение отношений между Болгарией и РФ из-за победы Радева. По мнению специалиста, предыдущие власти проводили пронатовский курс и игнорировали мнение народа. Кроме того, Болгария не столь сильно подвержена русофобии, в отличие от государств Центральной Европы и Прибалтики.

