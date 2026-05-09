В "Росатоме" заявили о планах развивать проекты в Венгрии, Словакии и Болгарии

"Росатом" планирует развивать в Венгрии, Словакии и Болгарии свои проекты. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях переговоров Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Весенние события в Словакии, Венгрии, Болгарии говорят о том, что эти страны остаются приверженцами развития атомной энергетики. <…> И надо сказать, что во всех этих странах ключевые компетенции сначала советские, теперь российские", – приводит слова Лихачева ТАСС.

По его словам, "Росатом" готов участвовать в разных форматах строительства энергоблоков атомной станции гигаваттной мощности в Словакии. Также госкорпорация надеется ускорить строительство атомной станции "Пакш-2" при новом венгерском правительстве.

Кроме того, Лихачев добавил, что в мае ожидается физический пуск 7-го энергоблока АЭС "Тяньвань" в Китае.

"Для нас это очень важный шаг. Это первый блок из большого пакета, в котором персональные решения принимали (Владимир. – Прим. ред.) Путин и (председатель КНР. – Прим. ред.) Си Цзиньпин. И вот время быстро летит, уже блок стал реальностью", – подчеркнул он.

При этом "Росатом" не только поставляет оборудование и запускает ядерный остров энергоблока, но и обеспечивает поставку топлива в КНР.

Ранее Лихачев заявлял, что госкорпорация также готова помочь с вывозом обогащенного урана из Ирана. Он напомнил, что у Москвы уже есть позитивный опыт сотрудничества с Тегераном в этой области – Россия вывозила обогащенный уран по просьбе Ирана в 2015 году.

По словам Лихачева, "Росатом" внимательно наблюдает за переговорами между представителями США и Ирана, а также за заявлениями американского лидера Дональда Трампа по поводу иранской ядерной программы.