26 мая, 12:30

Происшествия
RTL: в Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом

В Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом

Фото: ТАСС/Sipa USA/Belga/DIRK WAEM

В Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, сообщает издание RTL.

По данным СМИ, ДТП произошло утром 26 мая в коммуне Буггенхаут в Восточной Фландрии. В результате аварии, согласно предварительной информации, могут быть погибшие. Всего в автобусе находились 7 детей.

Ранее в немецком Дюссельдорфе столкнулись два трамвая. В них находилось более 60 пассажиров. Как указали журналисты, в результате ДТП пострадали как минимум 27 человек. Пятеро пострадавших получили тяжелые травмы, однако их жизни ничего не угрожает, рассказал представитель полиции.

До этого сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш перевернулся круизный катер более чем с 30 людьми на борту. Утверждалось, что погибли четыре человека, еще минимум 15 граждан числились пропавшими без вести.

Российский турист находится в больнице после ДТП с маршрутками в Турции

