26 мая, 13:32

Мэр Москвы

Собянин: на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет 20 переходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На новой трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе сделают 20 пешеходных переходов, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на дороге будет очень интенсивное движение, так как она соединит пять вылетных магистралей и будет играть важную роль в транспортной инфраструктуре Юго-Западного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов.

Кроме того, по обе стороны трассы расположены жилые кварталы, там идет активное строительство. Местным жителям необходимы безопасные переходы через магистраль – в соседние районы, к центрам деловой активности, соцобъектам и остановкам общественного транспорта, указал градоначальник.

В связи с этим предусмотрено возведение 20 внеуличных пешеходных переходов вдоль дороги. При этом 11 из них уже работают на четырех введенных участках трассы. Оставшиеся построят на последнем участке, который пройдет от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Переходы расположатся по обе стороны от магистрали. Шесть из них будут подземными. Они появятся:

  • на пересечении улиц Поляны и Скобелевской;
  • в районе улицы Поляны, дома 7;
  • в районе Богучарской улицы, дома 2;
  • в районе Куликовской улицы, дома 16;
  • в районе Старобитцевской улицы, дома 23;
  • в районе Ратной улицы, дома 16, корпуса 3.

Еще три перехода будут надземными. Их сделают в районе улицы Поляны, дома 5, в районе Новобутовской улицы, дома 2А, и в районе Изюмской улицы, дома 22. Помимо пешеходных переходов, для пересечения трассы используется инфраструктура метрополитена – вдоль дороги находятся пять станций Сокольнической линии.

На трассе уже введено порядка 12 километров выделенных полос, расположено 37 остановок для городского транспорта, а по самой дороге или в ее непосредственной близости проходят 79 маршрутов автобусов и электробусов.

"Создание комфортных пешеходных связей соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – подчеркнул мэр.

Ранее глава города рассказал о завершении строительства двух подземных переходов на юго-западе Москвы. Первый появился на внешней стороне МКАД под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр и с Калужского шоссе на Кольцевую автодорогу, а второй – внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги.

Благодаря этому у жителей Ясенева и Теплого Стана теперь есть безопасные маршруты сразу через несколько загруженных магистралей.

