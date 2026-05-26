Задержанный в Чехии митрополит Иларион отпущен на свободу

Митрополит Иларион (Алфеев), который был задержан в Чехии 25 мая, отпущен на свободу. Об этом сообщается в телеграм-канале священнослужителя.

Вместе с ним был освобожден и сопровождающий его оператор.

Операция по задержанию митрополита прошла в чешском городе Карловы Вары. Его обвинили в якобы хранении наркотических веществ и отправили в СИЗО, конфисковав все личные вещи.

Позднее выяснилось, что при задержании священнослужитель долгое время оставался без пищи. По словам его адвоката, еду ему принесли только после полуночи, однако на следующий день не предоставили завтрак.

В Русской православной церкви (РПЦ) заверили, что задействуют все доступные правовые инструменты для защиты митрополита Илариона. Церковь также выразила готовность оказать своему клирику всю необходимую юридическую помощь в рамках закона.