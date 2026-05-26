26 мая, 13:49
Шойгу заявил, что Армения не просила помощи у ОДКБ во время конфликта в Карабахе
Армянские власти не запрашивали помощь у ОДКБ во время карабахского конфликта. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу после заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ, пишет РИА Новости.
По его мнению, Армения ищет защиты у источника угрозы. При этом Шойгу отметил, что это выбор армянской стороны и именно она несет ответственность за будущее своего народа и страны.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения – друзья, государства продолжают поддерживать диалог.
В тоже время зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко высказался в адрес армянских властей. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян движется в направлении разрыва связи с Россией и хочет интегрировать республику в ЕС.