24 мая, 01:54

Глава МИД Армении ответил на слова Лаврова об отношениях Еревана и Москвы

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения всегда будет заинтересована в сохранении и развитии нормальных отношений с Россией. Об этом заявил в интервью изданию News.am глава армянского МИД Арарат Мирзоян, комментируя слова российского коллеги Сергея Лаврова.

Последний заявлял, что Запад пытается растащить союзников РФ, в том числе и Армению, втягивая ее в ошибочную антироссийскую логику.

Мирзоян исключил использование его страны в процессах, направленных против России. Он подчеркнул, что стратегические отношения с США и ЕС никак не нацелены против Москвы.

"Если такие отношения не нравятся тому или иному чиновнику, то нужно попытаться объяснить, что является партнерским, а что не партнерским, и от непартнерского мы тоже не выигрываем и считаем, что они тоже", – добавил министр.

Он также не стал связывать развитие отношений Москвы и Еревана с предстоящими в июне парламентскими выборами в Армении.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. К примеру, Ереван на регулярной основе присоединятся к позиции Евросоюза в рамках международных дискуссий.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В свою очередь, Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Он отметил, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и подчеркнул, что Армения относится к России очень тепло.

политика

