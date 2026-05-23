Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол", – написал он на своей странице в МАХ.

Медведев также выразил мнение, что население республики может отвергнуть Пашиняна в случае перехода на европейские цены на газ.

"И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу (президенту Франции Эммануэлю. – Прим. ред.) Макрону в Париж", – подчеркнул политик.

В своей публикации он также обратил внимание на слова армянского премьера о том, что Россия обязана сохранить для республики текущие цены на газ в размере 177,5 доллара за тысячу кубометров. В этом контексте Медведев привел в пример биржевые цены на ресурс в Европе в мае 2026 года, которые составляли около 570–590 долларов за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах.

Такие действия Пашиняна свидетельствуют о его желании угодить сразу "всем на свете", убежден зампред Совбеза.

"Но так не бывает. Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голой жопой на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!" – добавил политик.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. Например, Ереван на регулярной основе присоединятся к позиции Евросоюза в рамках международных дискуссий.

В свою очередь, Пашинян указал, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Он отметил, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и подчеркнул, что Армения относится к России очень тепло.