В США зафиксировали аномальную активность во время полета ракеты Starship

Аномалия выявлена в ходе 12-го испытательного полета ракеты-носителя Starship. Об этом сказано в заявлении Управления гражданской авиации США (FAA), передает ТАСС.

По данным FAA, аномальная активность затронула ракетный ускоритель Super Heavy и была замечена во время разворота над Мексиканским заливом. Спустя время фрагменты Starship были найдены в опасной зоне.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. FAA пока не может дать заключение о ЧП, так как в настоящее время эксперты проводят оценку произошедшего.

Starship была запущена компанией SpaceX с площадки на космодроме Starbase в Техасе 22 мая. Во время полета на орбите было выпущено 22 имитатора мини-спутников. Это самая большая ракета в истории, ее высота составляет 124 метра.

