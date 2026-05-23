Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 11:27

В мире

В США зафиксировали аномальную активность во время полета ракеты Starship

Фото: AP Photo/Eric Gay

Аномалия выявлена в ходе 12-го испытательного полета ракеты-носителя Starship. Об этом сказано в заявлении Управления гражданской авиации США (FAA), передает ТАСС.

По данным FAA, аномальная активность затронула ракетный ускоритель Super Heavy и была замечена во время разворота над Мексиканским заливом. Спустя время фрагменты Starship были найдены в опасной зоне.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. FAA пока не может дать заключение о ЧП, так как в настоящее время эксперты проводят оценку произошедшего.

Starship была запущена компанией SpaceX с площадки на космодроме Starbase в Техасе 22 мая. Во время полета на орбите было выпущено 22 имитатора мини-спутников. Это самая большая ракета в истории, ее высота составляет 124 метра.

Ранее в Якутии начали эвакуацию отделившихся фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.1б". В Вилюйском районе спасатели работают совместно с "Роскосмосом", а также с экологами из Якутска, Москвы и Хабаровска. Они замеряют уровни радиации почвы и водоемов.

Другая группа спасателей приступила к эвакуации фрагментов ракеты в Алданском районе. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома Восточный 28 декабря 2025 года.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика