19 мая, 17:00

Наука

В Якутии эвакуируют фрагменты ракеты-носителя

В районах Якутии эвакуируют отделившиеся фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б", рассказали в региональной службе спасения.

Отмечается, что в Вилюйском районе спасатели работают совместно с "Роскосмосом", а также с экологами из Якутска, Москвы и Хабаровска. Они замеряют уровни радиации почвы и водоемов. Другая группа спасателей приступила к эвакуации фрагментов ракеты в Алданском районе.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома Восточный 28 декабря 2025 года.

Ранее грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Корабль доставил на станцию около 2,9 тонны полезных грузов, включая оборудование для экспериментов по изучению влияния микрогравитации на бактерии, а также изучению движения микрочастиц в условиях невесомости.

