Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:40

Шоу-бизнес

"Руки Вверх" выпустят новый альбом впервые за 14 лет

Фото: ТАСС/URA.RU/Руслан Яроцкий

Группа "Руки Вверх" впервые за 14 лет выпустит новый альбом, рассказал лидер коллектива Сергей Жуков в ходе пресс-конференции.

Сборник получил название "Врубай на полную". Жуков отметил, что очень трогательно относится к каждой композиции и мог бы выпустить альбом "уже очень давно", однако "порой для этого нужно 14 лет".

"15 новых песен, никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов. Абсолютно новые песни", – указал музыкант.

Он добавил, что обложка и название альбома являются оммажем к ранним сборникам – "Сделай погромче" и "Сделай еще громче". При этом в этот раз выпускать альбом планируется не только в цифровом формате, но также на аудиокассетах и дисках.

"Где вы будете слушать, я не знаю. Но это сподвигнет пойти в гараж, достать старую магнитолу и так далее. Понятно, что через секунду это будет в цифровом виде в сети, но вот крафтовость – в кассетах. И мы абсолютно уверены, что все до единого наши слушатели, фанаты и так далее, безусловно, захотят себе эту кассету", – указал артист.

Еще одной особенностью альбома будет то, что его цифровую версию планируют выпускать отдельными синглами. Каждую пятницу, начиная с 22 мая, будет выходить новая композиция, вплоть до концерта группы в Лужниках, где будут открыты "еще 7–8 новых песен".

Жуков подчеркнул, что "Руки Вверх" может ничего не доказывать и "не рваться в чарты". Кроме того, на новый трек "Сияние" уже снят клип, в нем приняли участие более 300 человек.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о выпуске альбома "Песни и романсы". В него вошли произведения его матери Светланы Фадеевой, скончавшейся в январе на 80-м году жизни.

Пластинка состоит из композиций, которые женщина особенно любила, исполняла дома или на семейных торжествах, в кругу родных и близких. Продюсер подчеркнул, что для него каждая из них ассоциируется с родным голосом матери, теплом и жизненной энергией.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика