Super: группа "БиС" готова выступить на корпоративе за 2,5 миллиона рублей

Участники группы "БиС", которая воссоединилась спустя 17 лет, готовы выступить на корпоративе за 2,5 миллиона рублей, сообщили СМИ. Какие требования значатся в райдере бойз‑бенда, читайте в материале Москвы 24.

"Не ради денег"

Группа "БиС", которая недавно объявила о воссоединении, готова на протяжении 50 минут исполнять свои хиты на частных мероприятиях за 2,5 миллиона рублей, сообщил сайт Super. Еще примерно в 500–700 тысяч обойдется райдер, который включает перелет бизнес-классом и проживание в "люксовых" номерах. Эти требования касаются солистов Дмитрия Бикбаева и Влада Соколовского, а для остальных участников коллектива – музыкантов, звукорежиссера и менеджера – подойдут стандартные номера и билеты эконом‑класса.

Кроме того, Бикбаеву и Соколовскому понадобятся две гримерки, в каждой должны быть утюг, кондиционер, полотенца, еда и напитки. По меню требования без изысков: сырная и колбасная нарезки, фрукты, алкоголь и энергетики.

Кроме выступлений на корпоративах, дуэт готовится к гастрольному туру, его начало запланировано на сентябрь 2026 года, сообщает газета "Известия".





Влад Соколовский музыкант Конечно, в планах – большой осенний тур. Уже в сентябре мы дадим два больших шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Дальше посмотрим. Фестивали? Было бы интересно. Но не ради денег, а ради живого контакта. Нам действительно есть что сейчас сказать.

По словам певца, они не хотят заработать только "на ностальгии" и давних поклонниках группы, в планах – покорить новых зрителей. Соколовский отметил, что некоторые их старые композиции, например "Катя", до сих пор пользуются популярностью в социальных сетях. По его мнению, это подтверждает актуальность творчества группы.

При этом исполнители отметили, что не будут перевыпускать старые хиты в современных аранжировках.

"Нет и еще раз нет. Рука не поднимается. Все было записано настолько искренне, что не хочется трогать. Это магия того момента, и мы не будем ее нарушать", – сказал Бикбаев.

Музыканты добавили, что речь пока не идет о полноценном альбоме, однако дуэт работает над двумя новыми композициями и экспериментирует со звучанием. Также в планах нет совместных треков с другими поп‑исполнителями.

Воссоединение

Дуэт "БиС" был создан продюсером Константином Меладзе в 2007 году в рамках проекта "Фабрика звезд-7". Название составлено из первых букв фамилий солистов. По данным СМИ, на момент создания коллектива Бикбаеву было 19 лет, а Соколовскому – 16.

Песня "Катя" стала одной из самых узнаваемых у группы, а дебютный альбом "Двухполярный мир" разошелся тиражом около 100 тысяч экземпляров. Однако уже к 2010 году в группе обострились взаимоотношения: участники все сильнее ощущали конкуренцию, и в итоге коллектив распался.

Каждый из солистов продолжил карьеру в своем направлении. Соколовский сосредоточился на сольном творчестве – писал и исполнял песни, пытался раскрутить собственную группу Х4. Помимо этого, он снимался в кино и телесериалах.

Бикбаев тоже основал свой коллектив 4POST, но группа прекратила существование в 2016 году. После этого он переключился на театральную деятельность и активно развивался в этом направлении. В 2025-м Дмитрий был назначен художественным руководителем Театра на Покровке.

В марте 2026-го участники группы "БиС" официально объявили о воссоединении в совместном подкасте "17 мгновений спустя", где вспоминали времена "Фабрики звезд‑7", первые выступления и обсудили причины распада группы. Главным стимулом к воссоединению стало желание порадовать поклонников новой музыкой и вновь исполнить хиты вживую.

Первое совместное выступление дуэта прошло 9 апреля на сольном концерте Влада Соколовского в московском театре Аллы Духовой Todes и длилось почти 2,5 часа. По данным СМИ, музыкантам удалось собрать полный зал. Во время шоу фанаты устроили флешмоб, запуская на определенных композициях бумажные самолетики на сцену, держали бумажные кораблики и светили фонариками телефонов.