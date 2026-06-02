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02 июня, 18:17

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Эксперт Дьяков: гриб святого Георгия появился в лесах Подмосковья

Первые ягоды и "курица" на дубе: что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года

Супергрибной сезон начался в Подмосковье, сообщили СМИ. Где в регионе искать самые грибные и ягодные места летом 2026 года – в нашем материале.

"Температурно-влажностная провокация"

Фото: 123RF.com/aukid

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался в Подмосковье. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на эксперта по грибам Дмитрия Тихомирова.

"Накануне я под Домодедово нашел шампиньоны. Лесные шампиньоны гораздо более ароматные, чем магазинные, и их невозможно спутать с ядовитыми. Появились и белые грибы (так называемый белый сетчатый), а также маленькие лисички", – сказал он.

Многие собирают серо-желтый трутовик, растущий на дубах: за вкусовые качества его называют "курицей". Собирать его нужно молодым – тогда он мягкий и очень вкусный.
Дмитрий Тихомиров
эксперт по грибам

Эксперт пояснил, что росту грибов способствуют перепады погоды – от жары к прохладе и осадкам.

"После похолодания и обильных дождей грибов будет еще больше. Чтобы грибы начали плодоносить, нужна как раз такая температурно-влажностная провокация", – добавил Тихомиров.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с Москвой 24 напомнил, как правильно подготовиться к походу в лес за грибами или ягодами. В частности, перед выходом из дома он рекомендовал предупредить родственников о маршруте, изучить местность по карте, зарядить телефон и взять с собой пауэрбанк, воду и питательный батончик. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь при себе лекарства. Также пригодятся компас, нож, фонарь, зажигалка, защита от дождя и термоодеяло – на случай, если придется остаться в лесу на ночь.

Кроме того, Щетинин посоветовал выбирать яркую одежду – камуфляж затруднит поиск спасателям. Перед входом в лес важно определить по компасу север и запомнить азимут движения, чтобы потом вернуться обратным курсом. В идеале иметь GPS-трекер, который запоминает путь.

Если человек потерялся, категорически нельзя паниковать и хаотично бегать – это только отдаляет от выхода. При наличии связи нужно звонить по номеру 112 и по возможности передать координаты. Если звонок невозможен, следует прислушаться к техногенным звукам (ж/д, трасса) и двигаться в их сторону, стараясь не сходить с существующих тропинок. Ориентиры в лесу теряются быстро, поэтому полагаться только на них рискованно, заключил специалист.

Грибы и не только

Фото: 123RF.com/irinazharkova31

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков отметил в беседе с Москвой 24, что в лесах столичного региона уже появился гриб святого Георгия, который также называют майским, – пластинчатый, с достаточно крупными плодовыми телами, универсальный: можно жарить, варить, солить. Он мало известен среди грибников, отметил специалист.

"Скоро должны вырасти подберезовики, маслята чуть попозже. Их сезон начинается понемногу: погода сейчас не жаркая, дожди периодически идут, влажность есть. Холодновато, нужно чуть потеплее – градусов до 18 стабильно, и тогда они появятся", – сказал он.

По словам эксперта, майский гриб растет на полянках, опушках и вдоль дорог. Маслята в средней полосе можно найти под березой и поблизости от сосен. Подберезовики же есть практически везде – их видов много, и они очень разнообразны.

Этот сезон не будет более урожайным, чем предыдущий. Грибы быстро реагируют на изменение условий – какая погода, такие и грибы. А погоду точно предсказать сложно.
Максим Дьяков
ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ

По его словам, для активного роста грибов необходимо два основных условия. Во-первых, лесная подстилка должна быть влажной: если она пересохла, массового появления ждать не стоит. Во-вторых, требуется оптимальная температура воздуха – в диапазоне 16–24 градусов: именно такой режим предпочитает большинство съедобных грибов.

В свою очередь, агроном Владимир Викулов отметил, что опята, которые тоже растут в подмосковных лесах, особенно распространены на старых раскорчеванных лесозаготовительных участках.

"Опенок – гриб, который разрушает древесину (и живую ослабленную, и мертвую), поэтому охотно селится на пнях. В отличие от более благородных грибов (белые, подосиновики, подберезовики), у которых симбиоз с деревьями, опенок – наиболее массовый в Подмосковье. С началом первой волны люди несут, кто сколько может: за день-два можно набрать на всю семью на всю зиму", – рассказал он Москве 24.

Среди ягод же первой традиционно является лесная земляника: она уже цветет, и скоро появится первый урожай. Условия подходящие – достаточно влаги и тепла.

Малина лесная начнет созревать через месяц. Для нее характерны лесные полянки, опушки, освещенные места. В глухом лесу она тоже есть, но количество ягод значительно меньше.
Владимир Викулов
агроном

Кроме того, чернику и бруснику стоит начинать собирать ближе к середине или концу лета. По прогнозам, урожай в этом году обещает быть щедрым, обратил внимание Викулов.

По его словам, собирать грибы и ягоды, а также лекарственные травы можно в тех местах, где не слышно движения транспорта. Причем лучше удалиться не метров на 20 от дороги (особенно интенсивной трассы), а на 300–500. В культурах, которые там растут, нет тяжелых металлов и других примесей, заключил Викулов.

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Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

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