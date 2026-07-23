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23 июля, 20:31

Политика

Латвия запретила импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

Фото: 123RF.com/ingusk

Сейм Латвии в срочном порядке одобрил запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Ограничения распространяются, в частности, на книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. Запрет будет действовать до 1 июля 2027 года. Под ограничения также попадут российские и белорусские товары, которые ввозятся в Латвию через третьи страны.

Ранее правительство России распространило запрет на грузоперевозки на транспортные средства, зарегистрированные в Эстонии. Также аналогичные ограничения были применены к перевозчикам из Польши и Молдавии.

Данные меры не распространяются на транзит в Калининградскую область, а также на поставки в приграничные районы Карелии, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей.

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