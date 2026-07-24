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24 июля, 09:59

Политика

Минобороны РФ заявило о продолжении серии ударов по связанным с ВСУ объектам

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ночь на 24 июля продолжили наносить групповые удары по объектам, связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При ударах по портам в Одессе, Измаиле и Николаеве использовались высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В первом поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. В Измаиле уничтожены три склада хранения морских дронов и объекты инфраструктуры, использовавшиеся для грузов военного назначения.

"Поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов", – уточнили в министерстве.

В Николаеве российские силы поразили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В этот момент он совершал разгрузку.

Ранее Вооруженные силы России ударили по пяти морским судам в акватории Черного моря и порту Черноморска, которые использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ. Все российские удары достигли своих целей.

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