Шесть современных площадок для выгула собак появятся на юго-востоке Москвы

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Шесть пространств для выгула и дрессировки собак модернизируют и создадут с нуля в Юго-Восточном административном округе столицы в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Работы затронут пять районов округа. Две площадки реконструируют, еще четыре построят заново. В частности, в районе Люблино обновят зону в сквере имени А. Ф. Авдеева – там установят 11 тренажеров для питомцев, а также лавочки и урны. Вторая площадка в Люблине появится на Совхозной улице, где разместят пять специализированных снарядов.

В Рязанском районе пространства оборудуют во 2-м Грайвороновском проезде и на улице Паперника. В Выхине-Жулебине современная зона появится на Ташкентской улице. В Некрасовке площадку создадут на улице Маресьева.

Как отметил Толстой, работы по обустройству площадок – пример комплексного подхода к формированию комфортной городской среды, при котором учитываются интересы всех категорий жителей.

"Эта работа очень востребована: на портале mos.ru москвичи зарегистрировали уже более 275 тысяч собак. Оборудованная площадка решает сразу несколько задач: у питомца появляется безопасное место для выгула и тренировок, у владельца – возможность заниматься с собакой в шаговой доступности от дома", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, сегодня в столице обустроено более 700 пространств для выгула животных, и их число растет с каждым годом. Только по проекту "Питомцы в Москве" с 2021 года открыли более 100 площадок в более чем 70 районах, а общая площадь благоустройства превысила 100 тысяч квадратных метров.

Мероприятия проводятся в рамках городских программ благоустройства, в том числе по проекту "Питомцы в Москве". Единый стандарт обустройства таких пространств действует в столице с 2021 года. Он включает надежное ограждение с двойными воротами, которые не позволяют собаке случайно выбежать за территорию, разделение на зоны свободного выгула и тренировок, покрытие из устойчивого к вытаптыванию газона, гранитного отсева или резиновой крошки. Оборудование рассчитано на питомцев разного размера, для владельцев предусмотрены лавочки с навесами.

Помимо районных площадок, в Москве создают кинологические парки площадью более гектара, где можно проводить выставки и соревнования. Первый такой парк открылся в 2023 году на Кольской улице в Бабушкинском районе, второй – на Тимуровской улице в районе Царицыно.

Столичные власти уделяют особое внимание комфортному обустройству животных. Например, на "Моспитомец" горожанам предлагают познакомиться с собаками из городских приютов.

Там собраны анкеты подопечных животных, которые еще не нашли дом. Все питомцы привиты, чипированы и готовы к переезду. Чтобы познакомиться с ними, нужно записаться через сайт. После встречи и решения забрать собаку оформляется договор ответственного содержания с тремя днями на обдумывание.