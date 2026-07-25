Водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Ni Mash

Водитель автобуса скончался за рулем и врезался в остановку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел около 08:30 по московскому времени 25 июля на улице Ванеева.

"Водитель автобуса – мужчина 1969 года рождения – скончался во время движения, после чего автобус наехал на остановочный павильон "Республиканская", – указано в сообщении.

Число пострадавших уточняется.

Ранее в Калмыкии после лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 10 человек, среди них оказались двое несовершеннолетних. ДТП произошло в Яшкульском районе. Всем раненым оказали необходимую медпомощь.

