25 июля, 12:01Происшествия
Водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку в Нижнем Новгороде
Фото: телеграм-канал Ni Mash
Водитель автобуса скончался за рулем и врезался в остановку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Инцидент произошел около 08:30 по московскому времени 25 июля на улице Ванеева.
"Водитель автобуса – мужчина 1969 года рождения – скончался во время движения, после чего автобус наехал на остановочный павильон "Республиканская", – указано в сообщении.
Число пострадавших уточняется.
Ранее в Калмыкии после лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 10 человек, среди них оказались двое несовершеннолетних. ДТП произошло в Яшкульском районе. Всем раненым оказали необходимую медпомощь.