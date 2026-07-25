Российские средства ПВО за сутки сбили 1 060 БПЛА и 8 авиабомб ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 1 060 украинских БПЛА и 8 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения спецоперации ВС РФ ликвидировали 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 дронов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 305 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 404 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке. В результате 6 человек погибли и еще 26 пострадали, из которых 12 были доставлены в больницы.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом. Для помощи организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Глава региона Александр Соколов подчеркнул, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Пожар на месте ЧП потушен, восстановлено водоснабжение и подача электричества.

