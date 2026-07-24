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24 июля, 15:54

Происшествия

В больницы Кирова доставлены 12 пострадавших при атаке ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В больницы Кирова доставлены 12 человек, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным,<...> 14 пострадавших при атаке получили медицинскую помощь амбулаторно", – приводит слова Кузнецова ТАСС.

Он отметил, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом. Для помощи организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке 24 июля. В результате 6 человек погибли и еще 26 пострадали.

Глава региона Александр Соколов подчеркнул, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Пожар на месте ЧП потушен, восстановлено водоснабжение и подача электричества. Сейчас проводится обследование близлежащих жилых домов.

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