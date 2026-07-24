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24 июля, 16:12

Политика

Песков назвал правильным решением "уход" жителей Донбасса с Украины

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал правильным решением "уход" жителей Донбасса с Украины. Об этом он заявил журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"И понятно, что (Владимир. – Прим. ред.) Путин правильно решил защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", – сказал он.

Представитель Кремля также обратил внимание на последнее заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого в адрес жителей Донбасса. Он назвал его высказывание чудовищным и добавил, что Драпатый является нацистом.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, именно такие люди, как новый главком ВСУ, будут препятствовать достижению мира на Украине. Песков добавил, что Драпатый обязательно ответит за свои слова о гражданах России.

Ранее в Сети распространилось видеоинтервью Драпатого, на котором он назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование", а жителей Донбасса "не желающим работать контингентом", которому необходимо привить идеи украинского национализма.

После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку данным заявлениям. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик никак не прокомментировал это интервью и предположил, что оно было записано уже давно.

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