Чемпионат России по легкой атлетике приостановили в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА

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Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Безопасность всех участников – спортсменов, зрителей, тренеров, судей – главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно", – указано в сообщении.

Чемпионат России по легкой атлетике проводится в городе с 23 по 26 июля.

Ранее была приостановлена работа логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. Склад не пострадал – в логоцентре провели плановую эвакуацию. В скором времени он заработает в штатном режиме.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 328 вражеских дронов над регионами России минувшей ночью. Беспилотники сбиты в том числе над Белгородской, Орловской, Воронежской, Ульяновской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Брянской, Самарской, Кировской, Ростовской, Тульской, Курской, Рязанской и Липецкой областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем.

