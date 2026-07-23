Раненный при атаке БПЛА на магазин в Энергодаре мужчина скончался

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Мужчина, который получил крайне тяжелые ранения при атаке дрона в Энергодаре, скончался в медико-санитарной части. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Атака БПЛА на Энергодар произошла 23 июля. Беспилотник дважды атаковали гражданские объекты города. Один удар пришелся по городскому рынку, из-за этого пострадали две женщины примерно 60 лет.

Второй беспилотник был направлен на территорию магазина, который находится на улице Воинов-Интернационалистов. В результате случившегося местная жительница около 60 лет и мужчина около 30 лет получили ранения.

Ранее в июле дрон ударил по автобусной остановке в Энергодаре. Тогда погибла женщина, еще четыре человека пострадали.