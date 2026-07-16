СК завел дело о теракте, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Следователи завели уголовное дело о теракте, в результате которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и его водитель. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, автомобиль был атакован украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа. В результате погибли два человека, также пострадал еще один пассажир – работник станции.

"СК России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан", – приводит слова Петренко пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла днем 15 июля. Вражеский беспилотник ударил по служебному автомобилю станции, в результате чего погибли главный инженер Александр Яковлев и водитель. О характере атаки как о спланированном теракте заявил и глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Пресс-служба ЗАЭС подчеркнула, что Яковлев нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что его гибель стала результатом целенаправленного теракта, осуществленного киевским режимом.