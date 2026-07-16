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16 июля, 21:17

Спорт

Крамник оспорил в CAS решение FIDE о своей дисквалификации

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) о своей дисквалификации. Об этом гроссмейстер написал в соцсети X.

Крамника отстранили от соревнований из-за нарушения этического кодекса на один год. Еще три года будет действовать испытательный срок. Если он за это время допустит этические нарушения, то отстранение станет реальным.

Причиной стали его высказывания в сторону коллег. В частности, российский гроссмейстер публиковал в соцсетях посты о Даниэле Народицком и Давиде Наваре.

Сразу после новостей о своем отстранении Крамник заявил, что будет обжаловать это решение. Он подчеркнул, что нашел "десятки грубейших нарушений регламента FIDE" со стороны этической комиссии.

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