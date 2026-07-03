Крамник заявил, что намерен обжаловать дисквалификацию FIDE

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Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подаст апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) о его отстранении от соревнований. Об этом говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Крамник сообщил, что уже подготовил текст апелляции и намерен дополнить его указанием на процессуальные и иные нарушения. По его словам, он обнаружил "десятки грубейших нарушений регламента FIDE" со стороны этической комиссии.

"Я абсолютно уверен в том, что этот неправомерный вердикт будет в итоге аннулирован, и собираюсь идти по всем необходимым инстанциям до конца, чтобы восстановить справедливость и свою репутацию", – отметил он.

Гроссмейстер был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса на один год с испытательным сроком три года из-за публичных высказываний в адрес коллег. Поводом стали серия постов в соцсетях против гроссмейстеров Давида Навары, Даниэла Народицкого и других игроков, на которые пожаловались правление FIDE и комиссия по честной игре.

Если в течение трех лет Крамник допустит новые нарушения этики, отстранение станет реальным. Решение может быть обжаловано в апелляционной палате комиссии по этике и дисциплинарным вопросам FIDE в течение 21 дня.