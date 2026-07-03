03 июля, 20:08Экономика
Минэнерго РФ планирует снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%
Фото: 123RF.соm/josefkubes
На бирже планируют снизить с 16 до 10% норматив продаж дизельного топлива, сообщили в Минэнерго РФ.
Кроме того, кабмин России снизил с 15 до 10% норматив продаж бензина на бирже.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак дал нефтяникам поручение обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы, чтобы скорее удовлетворить внутренний спрос. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края.
Помимо этого, правительство страны разрешило до конца года оборот бензина, который соответствует стандартам "Евро-3". Также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса "Евро-5" с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм.