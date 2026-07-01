Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс для поддержки рынка топлива

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Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива.

В числе новаций – введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, который произведен путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Налогоплательщикам, имеющим свидетельство о переработке нефтяного сырья, будет предоставляться вычет акциза. В том числе в случае производства бензина путем смешения. Также выпуск высокооктанового бензина таким методом будет приравниваться к полноценному производству топлива.

Вместе с тем поправки дают дополнительные возможности нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашения о модернизации мощностей, по выполнению условий инвестконтрактов. Если до этого предприятия должны были ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью от 60 миллиардов рублей в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года, то теперь срок продлевается до 31 декабря 2026 года. Минимальный объем инвестиций также увеличивается до 100 миллиардов рублей.

Отдельный блок изменений коснулся донастройки топливного демпфера для уполномоченных организаций, которые реализуют бензин иностранного производства на российском рынке. В частности, для бензина, произведенного в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ввезенного уполномоченными организациями, будет действовать коэффициент компенсации на уровне 0,9.

При этом для топлива, произведенного за пределами ЕАЭС, предусматривается особый механизм расчета демпфера. В случае подписания он будет определяться исходя из импортного паритета, который основан на индикативной цене бензина на индийском рынке, а также затратах на его доставку из морских портов Индии. Этот показатель будет определять Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Нововведения начнут действовать со дня официального опубликования закона. Нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на отдельные виды топлива еще на год. Кроме того, этим же решением установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.