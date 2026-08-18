В ОП РФ предложили продлить прием заявок на получение семейной выплаты

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Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

По его мнению, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. Он предложил сдвинуть дедлайн до декабря или 1 января, чтобы охватить больше граждан.

Рыбальченко также посоветовал не откладывать обращение в Соцфонд, даже если есть сомнения в соответствии критериям. Процедура может потребовать уточнения данных или предоставления дополнительных документов, поэтому лучше подать заявление заранее и при необходимости скорректировать сведения.

Ранее стало известно, что в России сохранится право на семейную выплату после смены работы. При этом в Минтруде подчеркнули, что воспользоваться правом на выплату можно и тогда, когда к моменту подачи заявления гражданин еще не устроился на новую работу.