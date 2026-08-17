Девушка в Москве лишилась почки из-за мочегонных, которые она пила для похудения

Фото: телеграм-канал "Склиф"

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского провели трансплантацию почки пациентке, которая бесконтрольно пила мочегонные препараты, чтобы похудеть. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

В 21 год девушка, не обращаясь к специалистам, начала принимать сильное лекарство от отеков. В течение четырех лет она употребляла по несколько блистеров в день, но отеки не уходили, а использование лекарств в итоге привело к почечной недостаточности.

При поступлении в институт девушка весила 41 килограмм при росте 163 сантиметра. Ей требовалась пересадка органа, и пока подбирали донора, она находилась на гемодиализе. После операции пациентка начала набирать вес уже в отделении. По словам врачей, после полного восстановления она сможет стать мамой.

Специалисты напомнили, что не стоит покупать в интернете препараты для похудения, а также назначать их себе самостоятельно.

Ранее в Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова поступила женщина с тошнотой и рвотой. Ее состояние ухудшалось, ее перевели в реанимацию, где выяснилось, что нарушены функции почек и печени. В итоге пациентка впала в кому.

Выяснилось, что за пять дней до госпитализации она решила вылечиться от простуды народными средствами, поэтому выпила три литра компота из ревеня и съела два крупных сырых листа. Щавелевая кислота, содержащаяся в листьях, связывает кальций в крови, а нерастворимые вещества в итоге забивают почечные канальцы. Сейчас женщина переведена в отделение терапии.

