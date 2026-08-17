В Приморье мужчина упал на арматуру, но сумел вытащить ее из головы и вернуться домой

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В Приморье 45-летний мужчина упал на металлический стержень на дачном участке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, но самостоятельно извлек его из головы и вернулся домой, рассказали в региональном Минздраве.

Мужчина оступился и упал на арматуру, в результате она пробила мягкие ткани в области правой нижней челюсти и проникла в полость черепа, повредив изнутри височную кость и основание средней черепной ямки.

Пострадавший после этого самостоятельно вытащил стержень и поехал домой, не обращаясь в больницу. Однако уже на следующий день у него появилась невыносимая головная боль. Мужчина вызвал скорую помощь.

Его экстренно госпитализировали в "Тысячекоечную" больницу (ВКБ № 2) во Владивостоке. Пациент поступил в тяжелом состоянии с открытой проникающей черепно-мозговой травмой и был срочно прооперирован. Нейрохирурги боролись за его жизнь четыре часа.

"Это был один из сложнейших случаев, когда требовалась максимальная точность и слаженная работа всей команды", – отметил заведующий Первым нейрохирургическим отделением ВКБ № 2 Дмитрий Захаров.

Послеоперационный период прошел без осложнений, мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Однако восстановление после такой травмы будет длительным, в частности, мужчине предстоит регулярное наблюдение у невролога и реабилитационные мероприятия.

Кроме того, проникающее ранение мозга арматурой можно считать уникальным в практике нейрохирургов больницы.

Ранее московские врачи за 40 часов провели 80-летней пациентке три операции. У женщины произошло нарушение сердечного ритма, из-за чего она упала и сломала шейку бедра. В итоге ей установили временный кардиостимулятор, затем постоянный, после чего травматологи заменили поврежденный тазобедренный сустав эндопротезом. Сейчас женщина уже выписана домой и продолжает восстановление.

