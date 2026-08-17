В Госдуме предложили создать единый перечень уважительных причин для брака с 16 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России необходимо ввести единый перечень уважительных причин, позволяющих вступать в брак с 16 лет, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

С предложением оценить целесообразность разработки такого документа она обратилась к министру юстиции Константину Чуйченко.

Поводом стало письмо мэра Братска Александра Дубровина, в котором он сообщил, что местные власти сами определяют уважительные причины для раннего брака. Останина считает это нарушением Семейного кодекса и выходом за пределы полномочий муниципалитетов.

Брачный возраст в России составляет 18 лет, но заключить брак можно и с 16 лет, если есть уважительная причина. Однако муниципалитеты устанавливают их самостоятельно, и единого перечня не существует.

Кроме того, Останина попросила Минюст разъяснить, каким образом определяются полномочия органов местного самоуправления при закреплении в муниципальных актах перечня уважительных причин для разрешения раннего брака.

Ранее она заявляла, что принятие закона о домашнем насилии вызовет у молодежи нежелание вступать в брак. По ее словам, мужчины будут бояться, что "любое прикосновение дома к жене" приведет к "импульсивному" написанию заявлений от женщин, и тогда это можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье.

