Психолог Метлова призвала не демонизировать тренд на "мам выходного дня"

В России появился тренд на "мам выходного дня": женщины добровольно оставляют детей с отцами, а сами навещают их по выходным, сообщили СМИ. Где грань между здоровым распределением ролей и эмоциональным отвержением, расскажет Москва 24.

"Мамы-кукушки"?

Фото: tiktok.com/ruslana_voice; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ruslana_ruhmakova; gromov_lawyer

В России набирает популярность тренд "мама выходного дня": женщины оставляют детей с отцами на постоянное проживание, а сами навещают их по выходным. Вместо многолетних судебных споров за опеку они добровольно передают права бывшим возлюбленным, подписывая мировые соглашения, сообщил телеграм-канал Baza.

По словам женщин, отцы зачастую больше зарабатывают, а дети сами нередко предпочитают жить с папой, особенно если в семье сохранились хорошие отношения. Мама же получает возможность строить карьеру, заботиться о себе и легче выстраивать новую жизнь.

Однако некоторые женщины используют передачу опеки отцу как форму мести, чтобы мужчина в полной мере ощутил тяжесть одиночного воспитания. В таких случаях ситуация в семье перестает быть здоровой и способна нанести ребенку серьезную травму, утверждают СМИ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий создание механизма совместного воспитания детей родителями после развода. Согласно документу, суд в индивидуальном порядке должен рассматривать необходимость введения такого регламента для каждой пары, проходящей процедуру развода. При этом решение о совместном воспитании предлагалось принимать до определения места жительства ребенка. Законопроект предусматривал создание индивидуального графика проживания ребенка с каждым из родителей, а также заключение между ними соглашения об условиях совместного воспитания.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя инициативу в беседе с Москвой 24, заявил, что она направлена в первую очередь на защиту прав того родителя, которому после развода не позволяют встречаться с ребенком.

При этом депутат обратил внимание на спорные моменты предложенного механизма. В частности, возникли вопросы, что именно считать совместным воспитанием в контексте проживания: если ребенок будет жить по полмесяца с каждым из родителей, такой подход может оказаться для кого-то спорным.

"Предательство интересов ребенка"

Согласно законодательству, мнение ребенка, с кем он хочет жить, учитывается как доминирующее только с 10 лет, напомнила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24.

"До этого суд принимает решение на основании материалов, представленных органами опеки – информации, как и с кем проживает ребенок, где ему комфортнее оставаться. Если ребенок остался с отцом, а мама будет приходить только один день в неделю, значит, чем-то судьи руководствовались", – отметила парламентарий.

По ее мнению, если женщина добровольно принимает решение участвовать в жизни ребенка всего раз в неделю – это "предательство интересов ребенка".

"Мама и папа, согласно семейному законодательству и конституции, имеют одинаковые права и обязанности по воспитанию – не раз в неделю, а постоянно неся за него ответственность. Жаль, что родителям не удалось договориться, чтобы ребенок полноценно общался с каждым из родителей. С моей точки зрения, это уступка со стороны женщин, какая-то вынужденная мера. Не думаю, что мамы идут на это добровольно", – добавила депутат.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Во все времена женщина всегда работала – от ведения домашнего хозяйства до высоких руководящих постов. Но в нормальной семье, где выстроены отношения, дети не становятся жертвой занятости одного из родителей. Родители всегда договариваются, кто в тот или иной момент займется воспитанием ребенка. Работает не только мама, но и папа. Не думаю, что папа сидит дома и занимается только воспитанием детей, а мама приходит по воскресеньям.

В случаях, когда женщины выбирают стратегию мести в отношении мужчин с целью проиллюстрировать сложности воспитания ребенка в одиночку, закономерно возникает вопрос об адекватности подобных действий, подчеркнула парламентарий.

"Я не хочу осуждать женщин заранее. Тот факт, что родители расстались, уже свидетельствует о сложных взаимоотношениях, жаль, что конфликт отражается на ребенке", – резюмировала Останина.

В свою очередь, семейный психолог Юлия Метлова призвала не делать выводы о тренде исходя из его названия.

"На протяжении многих десятилетий в нашем обществе существовала противоположная модель, когда после развода ребенок оставался с матерью, а отец становился как раз тем самым "папой выходного дня". Причем это стало настолько привычным, что сама формулировка вообще никого не удивляла, даже не носила никакого яркого окраса", – сказала она Москве 24.

На сегодняшний день, по словам специалиста, наблюдается изменение семейных ролей, и все больше отцов готовы активно участвовать в воспитании детей. Женщины все чаще позволяют себе учитывать не только родительскую роль, но и собственные потребности, карьеру, личную жизнь и психологическое состояние.

"С точки зрения психологии для ребенка гораздо важнее не то, с кем именно он, а качество отношений со значимыми взрослыми, где бы они ни находились", – добавила психолог.





Юлия Метлова семейный психолог Исследователи выявили, что ребенку необходимы стабильность среды, предсказуемость, эмоциональная доступность родителей и, конечно же, отсутствие хронического конфликта между ними. Если отец является надежным заботливым взрослым, а мать остается включенной в жизнь ребенка, поддерживает контакт, интересуется жизнью ребенка и сохраняет эмоциональную связь, модель, где ребенок живет с папой, необязательно наносит вред психике.

Иная ситуация возникает, если за этим стоит эмоциональное исчезновение одного из родителей. Для детей болезненно само ощущение, что они стали ненужными, забытыми или отвергнутыми. Поэтому главный вопрос, чувствует ли сам ребенок себя любимым и значимым для обоих родителей, подчеркнула Метлова.

"Что касается причин такого явления, где-то это связано с изменением взглядов на распределение ролей в современном обществе. Где-то отец объективно имеет больше возможностей заниматься ребенком, иногда на решение влияет финансовая ситуация. Где-то все связано с графиком работы или особенностями отношений после развода", – отметила практик.

Кроме того, современные женщины гораздо чаще говорят о родительском выгорании. Это важный фактор, потому что общество постепенно отходит от представления, что хорошая мать обязана полностью растворяться в ребенке и забыть о собственных потребностях до момента, когда он вырастет, добавила специалист.

"Бороться стоит не с формой семьи, а с теми ситуациями, где реально страдают интересы детей. Сам по себе факт, что ребенок живет с отцом, не является признаком неблагополучия. Для психики детей гораздо опаснее постоянные конфликты между родителями, эмоциональное отвержение, нестабильность и ощущение, что взрослые заняты выяснением отношений вместо заботы о нем", – подчеркнула она.

Поэтому оценивать ситуации, с кем живет ребенок, нужно не через стереотип, а через вопрос: получает ли он любовь, заботу, безопасность и устойчивую связь с обоими родителями, заключила Метлова.

