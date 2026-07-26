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26 июля, 21:40

Политика

Блогера Илья Ремесло доставили в институт Сербского

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

НМИЦ имени Сербского является специализированным учреждением в области судебной психиатрии и наркологии, где проводятся сложные судебно-психиатрические экспертизы.

Ремесло задержали 17 июля в Санкт-Петербурге. У него прошли обыски. Позже блогера доставили в Москву, где арестовали.

Ему предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, он свою вину не признал. Адвокат Ремесло уточнял, что в основу уголовного дела легко его интервью журналистке Ксении Собчак.

По данным СМИ, расследованием этого дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

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