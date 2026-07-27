Песков: Путин способен вести споры со специалистами в любой теме

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин глубоко погружается в каждую тему и может на равных дискутировать с профильными экспертами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что его всегда восхищало стремление президента к постоянному обучению. По словам Пескова, Путин овладевает темой от а до я.

"Способность учиться всегда, постоянно, на протяжении всей своей рабочей жизни", – передает слова Пескова News.ru.

Он пояснил, что в один день российский президент может заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса, на следующий – погружаться в сельское хозяйство и удобрения, а затем переключаться на международные отношения.

Ранее Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы при своем напряженном графике. По его словам, он пытается решить эту загадку уже больше 20 лет.

