Памятник Брежневу появится в Курске в 2026 году

Фото: МАХ/"Александр Хинштейн"

В Курске определили победителя голосования за лучший проект памятника Леониду Брежневу. Монумент установят за счет внебюджетных средств в 2026 году к 120-летию со дня рождения генерального секретаря ЦК КПСС, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Шорт-лист из четырех лучших работ представила Российская академия художеств по итогам всероссийского конкурса. Среди них и выбирали жители Курска.

Победителем голосования стал проект заслуженного художника России Игоря Бурганова. Его работа набрала 51% голосов – за нее проголосовали 10,8 тысячи из 21,1 тысячи человек. При этом жюри РАХ также отдало предпочтение этому проекту.

По словам губернатора, памятник станет подарком городу от мецената, почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина. Хинштейн поблагодарил его за такое предложение и вклад в увековечение памяти знаменитых курян.

Ранее у Дворца молодежи в Екатеринбурге появился памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптура представляет собой трамвайный вагон, на котором сидит сам Балабанов. За ней во время открытия был установлен экран, на нем транслировали кадры из фильмов режиссера.

