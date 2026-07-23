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23 июля, 10:30

Регионы

В Вологде поставят памятник Василию Шукшину

Фото: МАХ/"Филимонов LIVE"

Бронзовый монумент режиссеру, актеру и писателю Василию Шукшину в Вологде откроют 25 июля. Скульптура появится у кинотеатра "Ленком" на Пушкинской улице, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в MAX.

"Она (скульптура. – Прим. ред.) изготовлена на средства федеральной субсидии по нацпроекту "Туризм и гостеприимство", – рассказал Филимонов.

По словам главы региона, Шукшин не раз бывал на Вологодчине, дружил и много общался с писателем Василием Беловым. Именно на вологодской земле режиссер снял одну из главных своих киноработ – фильм "Калина красная". Картину снимали в Белозерске, в кадр вошли городские панорамы и окрестные деревни, а в съемках участвовали местные жители.

Лента стала последней режиссерской работой Шукшина и абсолютным лидером советского кинопроката – в год выхода ее посмотрели 62,5 миллиона зрителей по всей стране. Впервые вологжане увидели "Калину красную" именно в "Ленкоме" в 1974 году.

В день открытия памятника, 25 июля, в кинотеатре бесплатно покажут фильм "Калина красная". Начало сеанса в 11:00, вход свободный. Церемония открытия монумента начнется в 10:00, уточнил губернатор.

Ранее у Дворца молодежи в Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптура представляет собой трамвайный вагон, на котором сидит сам Балабанов. За скульптурой во время открытия был установлен экран, на нем транслировали кадры из фильмов Балабанова.

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