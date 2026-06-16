В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову

Фото: РИА Новости/Ирина Семенова

У Дворца молодежи в Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Церемония состоялась 16 июня.

Вес скульптуры – 10 тонн. Она представляет собой трамвайный вагон, который часто встречался в фильмах режиссера, на котором сидит сам Балабанов. Памятник такого размера, что можно свободно ходить внутри и рассматривать композицию.

За скульптурой во время открытия был установлен экран, на котором транслировали кадры из фильмов Балабанова, благодаря чему создалось ощущение, словно автор путешествует через свои картины.

На церемонию открытия пришли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, режиссер Никита Михалков и помощник президента России Владимир Мединский, а также сотни местных жителей.

Ранее в Москве на улице Никулина, 3, рядом со стадионом "Динамо", был установлен памятник артисту цирка и кино, народному артисту СССР и участнику Великой Отечественной войны Юрию Никулину.

Скульптор Александр Рукавишников изобразил артиста в полный рост на символической лестнице, напоминающей трибуну стадиона, в момент, когда он наблюдает за игрой.

