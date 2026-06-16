Суд Амстердама отказал в назначении психологической экспертизы по делу Промеса

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Апелляционный суд Амстердама отказал в назначении судебно‑психологической экспертизы по делу бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

Как ранее заявлял адвокат спортсмена, у Промеса наблюдаются серьезные личностные нарушения. Экспертиза должна была показать, какое влияние на психическое состояние футболиста оказало его задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды.

В 2023 году Промеса приговорили к 18 месяцам колонии за нападение на двоюродного брата с ножом. Через год он получил еще 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В феврале 2024 года футболиста задержали в Дубае, затем освободили.

В июне 2025 года его вновь арестовали и экстрадировали в Нидерланды. Позднее Промес признал, что действительно ранил родственника ножом, однако назвал случившееся самообороной.

В конце мая 2026-го прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с Промеса 8 миллионов евро, которые, по версии обвинения, он заработал, торгуя кокаином и скрывая доходы от налоговых органов.