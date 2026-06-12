Слушание дела футболиста Промеса назначено на 30 ноября

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Слушание по существу дела бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса пройдет 30 ноября, а 30 июня он даст показания по делу о нападении с ножом. Об этом сообщает агентство ANP со ссылкой на суд Амстердама.

Как заявил адвокат спортсмена, его защита запрашивает Апелляционный суд о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

"У Промеса наблюдаются серьезные личностные нарушения", – пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что экспертиза покажет, какое влияние на психическое состояние футболиста оказало его задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды.

В 2023 году Промеса приговорили к 1,5 года колонии за нападение на двоюродного брата с ножом. Спустя год он получил еще 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В феврале 2024 года футболист был задержан в Дубае, затем освобожден. В июне 2025-го его вновь арестовали и экстрадировали в Нидерланды. Позже Промес признал, что действительно ранил родственника ножом, но назвал произошедшее самообороной.

В конце мая 2026-го прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с Промеса 8 миллионов евро, которые, как утверждает обвинение, он заработал, торгуя кокаином и скрывая доходы от налоговых органов.

