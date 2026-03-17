Новости

Новости

17 марта, 17:58

NU.nl: экс-игрок "Спартака" Квинси Промес признал, что напал на брата с ножом

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес признал, что напал на брата с ножом

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нидерландский футболист Квинси Промес, ранее игравший за московский "Спартак", признал, что напал на двоюродного брата с ножом в 2020 году. Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на защиту обвиняемого.

Очередное досудебное заседание по делу спортсмена проводится в Апелляционном суде Амстердама во вторник, 17 марта. По словам адвокатов, Промес подтвердил, что ударил родственника ножом в область колена во время семейной встречи.

Защита при этом настаивает, что действия футболиста были самообороной и не должны повлечь за собой наказание.

В 2023 году Промесу предъявили обвинение в нападении на двоюродного брата, назначив ему 1,5 года колонии. Через год суд Амстердама приговорил футболиста еще к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024 года футболиста задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая. Как сообщали СМИ, причиной могло стать местное правонарушение. В мае спортсмена освободили из-под стражи.

В июне прошлого года Промеса арестовали дома в ОАЭ и отправили в следственный изолятор. Спортсмена экстрадировали из Дубая в Нидерланды под охраной Королевской военной полиции.

В июле Апелляционный суд Амстердама провел досудебное слушание по делу футболиста и решил продлить его содержание под стражей до начала судебного разбирательства.

