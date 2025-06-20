De Telegraaf: футболист Квинси Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды

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Экс-футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды, передает газета De Telegraaf.

Спортсмен уже прилетел на самолете в Нидерланды вместе с сотрудниками Королевской военной полиции.

По данным издания, Промеса арестовали 12 июня в собственном доме в Дубае, после чего он был помещен в следственный изолятор.

Тогда прокуратура Амстердама не смогла подтвердить задержание футболиста. После экстрадиции из ОАЭ ему грозит 7,5 года заключения.

В 2023 году футболиста обвинили в нападении на двоюродного брата, в связи с чем он был приговорен к 18 месяцам колонии. Спустя время суд Амстердама назначил ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024-го Промеса задержали во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая. СМИ писали, что поводом для этого могло стать местное правонарушение. Тем не менее в мае спортсмена освободили из-под стражи.