De Telegraaf: футболист Квинси Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды

20 июня, 15:04Спорт
Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин
Экс-футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды, передает газета De Telegraaf.
Спортсмен уже прилетел на самолете в Нидерланды вместе с сотрудниками Королевской военной полиции.
По данным издания, Промеса арестовали 12 июня в собственном доме в Дубае, после чего он был помещен в следственный изолятор.
Тогда прокуратура Амстердама не смогла подтвердить задержание футболиста. После экстрадиции из ОАЭ ему грозит 7,5 года заключения.
В 2023 году футболиста обвинили в нападении на двоюродного брата, в связи с чем он был приговорен к 18 месяцам колонии. Спустя время суд Амстердама назначил ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.
В феврале 2024-го Промеса задержали во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая. СМИ писали, что поводом для этого могло стать местное правонарушение. Тем не менее в мае спортсмена освободили из-под стражи.