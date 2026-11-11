Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти женщины в Рязани после липосакции. Об этом РИА Новости сообщила советник руководителя ведомства Ольга Малева.

Ранее в телеграм-канале "112" появилась информация, что женщина умерла после липосакции у пластического хирурга. У него отсутствовали медицинское образование и лицензия.

Пациентка скончалась прямо в кабинете после процедуры. Малева подчеркнула, что установлением обстоятельств произошедшего занимается территориальный орган Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить косметолога частной клиники, чья пациентка умерла после неудачно проведенной процедуры по удалению жира – липоредукции. Для ее выполнения используется раствор с анестетиком.

Врача обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Свою вину косметолог признала.