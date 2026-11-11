В Латвии выставили на торги кошку, изъятую в пользу государства

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В Латвии выставили на аукцион 9-летнюю беспородную кошку, изъятую в пользу государства. Животное обозначено как "ВПМ-1442", сообщается на сайте государственного агентства обеспечения.

Кошка находится в приюте на улице Межапурва на Югле в Риге, где потенциальные покупатели могут с ней познакомиться. Животное имеет зарегистрированный микрочип, окрас черно-белый, шерсть короткая. При каких обстоятельствах питомца изъяли у прежнего владельца, не уточняется.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 ноября. Победителем станет участник, предложивший самую высокую цену. Если несколько претендентов укажут одинаковую сумму, предпочтение отдадут тому, кто подал заявку раньше.

Согласно правилам продажи государственного имущества в Латвии, на момент подачи предложения участник не должен иметь задолженности по налогам более 150 евро, а также не может обладать статусом неплатежеспособного.

Ранее останки динозавра по прозвищу Джоди продали на аукционе в Нью-Йорке за 47,3 миллиона долларов. Специалисты аукционного дома оценили возраст скелета примерно в 67 миллионов лет. Его стоимость прогнозировалась в диапазоне от 6 до 9 миллионов долларов, однако итоговая цена оказалась намного выше ожиданий.