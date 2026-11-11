Диетолог Писарева назвала роллы и шаурму наиболее полезным фастфудом

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Роллы, сэндвичи и шаурма могут быть полезным перекусом для тех, кто иногда питается на бегу, рассказала Москве 24 член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Ранее врач-эндокринолог Лейла Таукенова перечислила в беседе с "Лентой.ру" самые вредные продукты фастфуда. Среди них картофель-фри и все быстро пожаренное во фритюре, например окорочка.

В свою очередь, Писарева отметила, что на самом деле фастфуд не равняется по определению вредной еде. Все зависит от состава конкретного блюда.





Ирина Писарева член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог Даже в заведениях быстрого питания можно подобрать или самостоятельно собрать сбалансированные варианты, которые будут богаты белком, клетчаткой и обеспечат организм необходимой энергией. Например, можно взять роллы или сэндвичи с курицей, индейкой или рыбой с большим количеством овощей. При этом стоит отказаться от жирных соусов, а выбрать варианты на основе йогурта.

Также достаточно полноценный прием пищи может получиться, если заказать шаурму. Однако снова важно, чтобы в ней было много свежих овощей, легкий соус и нежирное мясо, например курица.

"По сути, даже бургер можно сделать более-менее полезным, если убрать булку и не использовать много жирного соуса. Качественная мясная котлета с овощами – это неплохой перекус", – отметила врач.

При этом если говорить о безопасности для желудочно-кишечного тракта, то стоит избегать жирных и острых блюд, а также обращать внимание на свежесть продуктов и санитарные нормы, в которых готовится блюдо, заключила эксперт.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова предупредила, что избыток добавленного сахара ослабляет иммунитет, что особенно опасно в сезон ОРВИ. Поэтому нужно сократить количество конфет, выпечки и сладких напитков.

