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11 ноября, 17:51

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Диетолог Писарева назвала роллы и шаурму наиболее полезным фастфудом

Диетолог назвала наиболее полезный фастфуд

Фото: depositphotos/bratova

Роллы, сэндвичи и шаурма могут быть полезным перекусом для тех, кто иногда питается на бегу, рассказала Москве 24 член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Ранее врач-эндокринолог Лейла Таукенова перечислила в беседе с "Лентой.ру" самые вредные продукты фастфуда. Среди них картофель-фри и все быстро пожаренное во фритюре, например окорочка.

В свою очередь, Писарева отметила, что на самом деле фастфуд не равняется по определению вредной еде. Все зависит от состава конкретного блюда.

Даже в заведениях быстрого питания можно подобрать или самостоятельно собрать сбалансированные варианты, которые будут богаты белком, клетчаткой и обеспечат организм необходимой энергией. Например, можно взять роллы или сэндвичи с курицей, индейкой или рыбой с большим количеством овощей. При этом стоит отказаться от жирных соусов, а выбрать варианты на основе йогурта.
Ирина Писарева
член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог

Также достаточно полноценный прием пищи может получиться, если заказать шаурму. Однако снова важно, чтобы в ней было много свежих овощей, легкий соус и нежирное мясо, например курица.

"По сути, даже бургер можно сделать более-менее полезным, если убрать булку и не использовать много жирного соуса. Качественная мясная котлета с овощами – это неплохой перекус", – отметила врач.

При этом если говорить о безопасности для желудочно-кишечного тракта, то стоит избегать жирных и острых блюд, а также обращать внимание на свежесть продуктов и санитарные нормы, в которых готовится блюдо, заключила эксперт.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова предупредила, что избыток добавленного сахара ослабляет иммунитет, что особенно опасно в сезон ОРВИ. Поэтому нужно сократить количество конфет, выпечки и сладких напитков.

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