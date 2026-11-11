Продажи Lada Azimut стартуют в начале декабря

Фото: lada.ru

Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года. Об этом сообщил представитель "АвтоВАЗа", передает РИА Новости.

"Но конкретная дата пока еще не определена", – отметил собеседник журналистов, прокомментировав появившуюся в телеграм-каналах информацию о старте продаж с 1 декабря.

Серийный выпуск автомобиля начался в сентябре. Стартовая линейка силовых агрегатов автомобиля представлена модернизированными двигателями российского производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно.

На "АвтоВАЗе" для флагманского кроссовера создали около тысячи оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера.

Кроме того, полноприводная гибридная версия Lada Azimut получит тяговую аккумуляторную батарею, разработанную и произведенную в России.

