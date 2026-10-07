Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 10:44

Транспорт

Гибридную версию Lada Azimut оснастят тяговой батареей российского производства

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Полноприводная гибридная версия нового флагманского кроссовера Lada Azimut получит тяговую аккумуляторную батарею, разработанную и произведенную в России. Поставщиком выступит компания "Системы автономной энергии" (САЭ), входящая в группу компаний "Итэлма", сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа" в MAX.

"Гибридная силовая установка LADA Azimut построена по последовательно-параллельной схеме: двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент на передние колеса, а электромоторы приводят в движение и переднюю, и заднюю оси, обеспечивая полный привод и высокую динамику разгона", – рассказали в организации.

Ключевое преимущество батареи российского производства заключается в максимальной безопасности. Чтобы обеспечить надежность новой модели, будет использована литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, собранная из призматических ячеек. Это практически исключает риск возгорания даже при самых серьезных ДТП и любых нештатных воздействиях, отметили в "АвтоВазе".

Кроме того, ресурс литий-железо-фосфатной батареи несравнимо выше, чем у батарей с формулой никель-марганец-кобальт (NMC), что позволит пользоваться автомобилем на протяжении долгих лет и проехать на нем сотни тысяч километров.

Новая батарея также будет иметь высокую мощность для динамики разгона и проработанную систему термостатирования, что гарантирует работу как при очень низких температурах, так и в жару.

"За стабильную работу батареи отвечает система управления (BMS) собственной разработки, в которую интегрирована оригинальная система безопасности, отвечающая самым современным международным стандартам. Она в реальном времени отслеживает напряжение, ток и температуру каждой ячейки, защищает от перезаряда, глубокого разряда и перегрева, а также балансирует ячейки, выравнивая их состояние и продлевая общий ресурс батареи", – добавили в компании.

Кроме того, алгоритмы BMS рассчитаны на работу в зимний период – они не разрешают зарядку холодной батареи (ниже 0 градусов) и при необходимости запускают ее прогрев до безопасных температурных значений. Если предстоит высокая нагрузка или быстрая зарядка, то система заранее подогревает элементы.

Благодаря этому можно точнее оценить остаток заряда, а под нагрузкой индикация не проседает так заметно, как это бывает у батарей с менее совершенными алгоритмами. При этом реальная емкость используется полнее. Все эти факторы обеспечивают стабильную работу гибридной установки даже в самых холодных условиях.

"АвтоВАЗ" начал серийный выпуск Lada Azimut в пятницу, 25 сентября. Стартовая линейка силовых агрегатов автомобиля представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Для новой модели было создано около тысячи оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехника и детали интерьера.

Lada Vesta прошла испытание трассой Нюрбургринг

Читайте также


транспортавто

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика