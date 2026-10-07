Гибридную версию Lada Azimut оснастят тяговой батареей российского производства

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Полноприводная гибридная версия нового флагманского кроссовера Lada Azimut получит тяговую аккумуляторную батарею, разработанную и произведенную в России. Поставщиком выступит компания "Системы автономной энергии" (САЭ), входящая в группу компаний "Итэлма", сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа" в MAX.

"Гибридная силовая установка LADA Azimut построена по последовательно-параллельной схеме: двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент на передние колеса, а электромоторы приводят в движение и переднюю, и заднюю оси, обеспечивая полный привод и высокую динамику разгона", – рассказали в организации.

Ключевое преимущество батареи российского производства заключается в максимальной безопасности. Чтобы обеспечить надежность новой модели, будет использована литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, собранная из призматических ячеек. Это практически исключает риск возгорания даже при самых серьезных ДТП и любых нештатных воздействиях, отметили в "АвтоВазе".

Кроме того, ресурс литий-железо-фосфатной батареи несравнимо выше, чем у батарей с формулой никель-марганец-кобальт (NMC), что позволит пользоваться автомобилем на протяжении долгих лет и проехать на нем сотни тысяч километров.

Новая батарея также будет иметь высокую мощность для динамики разгона и проработанную систему термостатирования, что гарантирует работу как при очень низких температурах, так и в жару.

"За стабильную работу батареи отвечает система управления (BMS) собственной разработки, в которую интегрирована оригинальная система безопасности, отвечающая самым современным международным стандартам. Она в реальном времени отслеживает напряжение, ток и температуру каждой ячейки, защищает от перезаряда, глубокого разряда и перегрева, а также балансирует ячейки, выравнивая их состояние и продлевая общий ресурс батареи", – добавили в компании.

Кроме того, алгоритмы BMS рассчитаны на работу в зимний период – они не разрешают зарядку холодной батареи (ниже 0 градусов) и при необходимости запускают ее прогрев до безопасных температурных значений. Если предстоит высокая нагрузка или быстрая зарядка, то система заранее подогревает элементы.

Благодаря этому можно точнее оценить остаток заряда, а под нагрузкой индикация не проседает так заметно, как это бывает у батарей с менее совершенными алгоритмами. При этом реальная емкость используется полнее. Все эти факторы обеспечивают стабильную работу гибридной установки даже в самых холодных условиях.

"АвтоВАЗ" начал серийный выпуск Lada Azimut в пятницу, 25 сентября. Стартовая линейка силовых агрегатов автомобиля представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Для новой модели было создано около тысячи оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехника и детали интерьера.