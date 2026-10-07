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07 октября, 10:47

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Bangkok Post: в Таиланде планируют ввести туристический сбор в 13,5 доллара

В Таиланде могут ввести туристический сбор в 13,5 доллара

Фото: depositphotos/studio306stock

Власти Таиланда планируют ввести туристический сбор с иностранных граждан в первом квартале 2027 года. Его размер составит 450 батов (около 13,5 доллара или 1,1 тысячи рублей), сообщает News.ru со ссылкой на Bangkok Post.

Сбор начнут взимать с путешественников, прибывающих по воздуху. По оценкам властей, ежегодно он будет приносить бюджету около 8 миллиардов батов. Часть этих средств направят на медицинское страхование туристов, что позволит сэкономить порядка 7 миллиардов батов госрасходов. Остальное поступит в фонд развития туристической инфраструктуры.

Министр туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун отметил, что аналогичные сборы действуют более чем в 80 странах. В свою очередь, постоянный секретарь министерства Наттхария Тхавивонг сообщила, что по итогам общественных слушаний более 80% из почти 6 тысяч опрошенных поддержали идею, а 78,3% одобрили указанную ставку. В обсуждении участвовали представители более 30 организаций, включая Airports of Thailand и Ассоциацию отелей.

При этом представители туристического бизнеса предлагали перенести запуск на фоне наводнений.

Ранее стало известно, что стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится до 33 долларов с 1 января 2027 года. Нововведение затронет как обычную визу по прилете, так и цифровую, оформляемую в Каире. Решение связано с увеличением визового сбора правительством Египта. Помимо этого, к стоимости визы добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии.

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