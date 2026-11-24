Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Один человек погиб после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в селе Кулунда в Алтайском крае, где обрушились верхние этажи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи прибыли на место. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.

О взрыве газовоздушной смеси в жилом доме на Промышленной улице стало известно утром 24 ноября. После хлопка начался пожар, произошло обрушение верхних этажей здания. Специалисты приступили к тушению огня и эвакуации жильцов.

